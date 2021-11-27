Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?
Bu sene ramazan ne zamana denk geliyor? Milyonlar 2022'ye kısa bir zaman kala ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırmaya başlandı. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı? Ramazan bayramı ne zaman 2020?
2022 yılı yaklaşırken pek çok kişi ramazan ayının ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?
Milyonlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi