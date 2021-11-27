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İSLAM Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?
İSLAM

Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?

Bu sene ramazan ne zamana denk geliyor? Milyonlar 2022'ye kısa bir zaman kala ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırmaya başlandı. Peki, ramazan ayına ne kadar kaldı? Ramazan bayramı ne zaman 2020?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:32:00 -
Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?

2022 yılı yaklaşırken pek çok kişi ramazan ayının ne zaman idrak edileceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Ramazan ne zaman başlayacak? 2022 ramazan ne zamana denk geliyor?

Milyonlar ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

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