Ramazan ne zaman başlayacak 2021 Ramazan ayı ne zaman?

Allah Tealâ Bakara sûresinin 185. âyetinde: "Ramazan ayıdır ki Kuran onda indirilmiştir. O, insanlara hidayettir, doğruyu ve hak ile batılı ayırdeden hükümlerin nice açık delilleridir. Öyleyse içinizden kim o aya erişirse oruç tutsun" buyurmuştur. Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Zira Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Hz. Peygamber (S.A.S.), "Oruç bir kalkandır; oruçluyu beşeri ihtiraslardan korur. Oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa ben oruçluyum desin" buyurmuşlardır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2021 Ramazan ayın ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı gününe denk gelmekte.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günüdür.

Ramazan Bayramı Arifesi hangi gün? Ramazan arefesi 12 Mayıs Çarşamba günüdür.

Ramazan Bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor? Ramazan ayının birinci günü 13 Mayıs Perşembe günüdür.

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma, Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmekte.

Oruç nedir?

Oruç, Ramazan ayında, imsak vaktinden yani sabah ezandan akşam ezanına kadar bir şey yiyip içmemektir. Yani bu şu demek oluyor. Oruç sadece bedenimize iyi gelmez. Aynı zamanda daha iyi biri olmamız için de yardımcı olur. Oruçlu olduğumuz için kötü söz söylemekten, anne babanızı üzmekten ve buna benzer pek çok kötü özellikten de vazgeçeriz. Böylece oruç hem içimizi hem de dışımızı temizlemiş olur.