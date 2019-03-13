Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ramazan ayı hangi ayda

Ramazan ayı 2019, Ramazan ayı nedir? Ramazan ayı hangi ayda? Ramazan ayı imsakiye 2019 belli oldu mu? On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif 2019 ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman? Hep söylenir ya oruçlunun iki bayramı vardır birincisi iftar anı ikincisi ise Allah’ın oruçlunun günahlarının affedip rahmetiyle sonsuz cennet hayatına ulaştırmasındır. Bu iki bayrama erme ümidi her mümini mutlu eder, neşelendirir, tarifsiz duygular yaşatır. İşte 2019 Ramazan ayı son dakika haberleri.

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Ramazan sevinç zamanıdır. Çünkü oruç vesilesiyle ahlakımızı bir kat dha güzelleştireceğiz. Dilimize sahip olmayı öğreneceğiz. İnsanlarla geçinmimizi güzelleşecek. Kalk kırıcı kelimeler kullanmaktan kaçınacak, karşımızdakilere daha tahammüllü olacağız. Namazda olanın huşusunu ve Rabbi’ne yönelişini unutmaması gibi. Bizler de oruç ibadeti içinde olduğumuzu düşünerek nefsimizi zaptedeceğiz. Zaten Peygamberimiz de (s.a.v) bunu tavsiye etmiyor mu? “Oruç ir kalkandır. Herhangi biriniz oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin ve kötü fiil işlemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri ona hakaret eder veya dövüşecek olursa derhal ‘ben oruçluyum’ desin. (Buhari)

Oruç vesilesiyle açın halinden daha iyi anlayacağız. İnsanın yapması en zor olan işçi yapacağız, birilerine karşılıksız olarak kendi payımızdan vereceğiz. Rabbimiz de şöyle müjdeliyor: İman edip yararlı işler işleyenlerin, namaz, kılıp zekat verenlerin Rab’leri katında ecirleri vardır. Onlara Korku yoktur ve onlar üzülmeyceklerdir. (Bakara 2-277)

İki bayram

Ramazan ayı yanlış giden hayatı düzeltmek, ibadete, Allah’a kulluğa başlamak için başlı başına fırsattır. Diğer zamanların ibadetlerinen ek olarak ramazandaki ibadetler çok daha sıcak, kucaklayıcı hissedilir. Toplu halde neşeyle yaşanır ve iz bırakır. Nep söylenir ya oruçlunun iki bayramı var. İlki iftar. Gün boyu yaşanan açlığın, susuzluğun, akşam ezanıyla son bulmasının verdiği sevinç, haz. Ne mutluluktur o öyle! Cismani varlığını Allah’ın emrine adamış olmanın gönül huzuruyla bir sofrada beklemek. Sıcak ramazan pidesinin, suyun, tatlının hurmanın önünde oturmak… Ezanla birlikte sanki bütün tatları yeniden keşfederek yaşadığını, nefes aldığını, var olduğunu hissetmek…

Dünya üzerinde acaba başka hangi anda böyle mutluluk yaşanabilir ki? İkincisi bayram ise Allah’ın oruçlunun günahlarının affedip rahmetiyle sonsuz cennet hayatına ulaştırmasındır. Bu iki bayrama erme ümidi her mümini mutlu eder, neşelendirir, tarifsiz duygular yaşatır. Gününde orucu, gecesinde teravihi, mukabelesi, ziyaretleriyle gönlü enginlere kanat açar.

Ramazan ne zaman 2019

Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs'ta başlayacak. 3 Haziran Pazartesi Arefe sabahını karşılayacak olan vatandaşlar, 4-5-6 Haziran'da Ramazan Bayramı nedeniyle tatil yapacak.

Ramazan ayının faziletleri

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar” 3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İstanbul Ramazan imsakiyesi 2019

Bayram ne zaman? 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı tatil günleri

2019 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğunu ve kaç gün resmi tatil olacağı haberimizde. Özellikle tatil planı yapanların merakla sorguladığı bayram tarihleri resmi ağızlardan açıklandı. İşte 2019 yılı resmi tatil günleri.

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman 2019?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Dinin gün ve geceler-2019 kandiller ne zaman?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2019 resmi tatil günleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Ramazan ve Kurban bayramında arefe günleri öğleden sonra tatildir.