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Ekonomi Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları için tek şart!
Ekonomi

Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları için tek şart!

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altına fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:20:00 -
Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın fiyatları için tek şart!

 yeniakit.com.tr 

Altın fiyatları, Avrupa'nın göbeğinde devam eden Rusya - Ukrayna savaşının neden olduğu küresel kriz sebebiyle yükseliş seyrini sürdüyor.

Bu durum dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteriyor.

Vatandaşlar, altın fiyatlarının ne olacağını merak ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, yaptığı değerlendirmede önemli ifadeler kullandı.

Kurtoğlu, altına olan talebin düşmesi ve fiyatların durulması için gerekli olan tek şartı açıkladı.

İşte Ramazan Kurtoğlu'nun YouTube üzerinden yaptığı o açıklama:

Bugün altın fiyatlarının yukarı yukarı gitmesinin sebebi Türkiye'de uygulanan faiz sistemidir.

Yani Merkez Bankası bankaları fonlarken yüzde 14'le, Hazine, bankalardan borçlanırken yüzde 22 ile borçlanıyor.

Bankalar piyasaya para verirken alabilen varsa bu cesareti yüzde 35-40 ile veriyor.

Halk enflasyonla elindeki üç kuruş varlığının erimemesi için zapzapla altına koşuyor.

Bu işi Hazine ve Maliye Bakanlığı bir an önce önce düzeltmek zorunda. Yoksa altına talep giderek artar.

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