Ramazan Kurtoğlu sosyal medya hesabından paylaştı: Turgut Özal’ın yakın akrabasıdır!
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşlara Tweeter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu, paylaşım yaptı. Gaye Erkan hakkında Ekonomist ve akademisyen Ramazan Kurtoğlu sosyal medya üzerinden yeni Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan ile alakalı şok eden paylaşımda bulundu. Şaşıracaksınız....
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu Gaye Erkan hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Ekonomist ve akademisyen Ramazan Kurtoğlu sosyal medya üzerinden yeni Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan ile alakalı paylaşımda bulundu.
Sayın Kurtoğlu şu ifadeleri kullandı:
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
2014 te Leyla Alaton’un övgüsü nette dolaşıyor. Ama esas bilgi :Türkiye’yi 24 Ocak 1980 de Kapitalizmin Neoliberal bataklığına sokan merhum C.B. Turgut Özal’ın yakın akrabasıdır. İlk adı” Hafize” Özal’ın annesinin adıdır. Benden bu kadar .
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Öte yandan ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan akılalmaz Türkiye tahminlerinde bulunuyor: Türkiye analizinde, "Ortodoks politika yapıcılar Türkiye'de faiz yüzde 40'a çıkarabilir" dedi. Dünyanın gözü yeni kabinede. Yeni bu durumun nasıl devam edeceği merakla takip ediliyor.