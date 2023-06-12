TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye sözleri yeniden gündemi altüst etti!

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu: United States of Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ın yıllar önce verdiği bir röportajdaki 'United States of Türkiye' sözleri yeniden gündem oldu. ABD'deki bir toplantıda yaşadıklarını anlatan Erkan, ABD'nin Türkiye düşüncelerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan'ın yıllar önce verdiği röportajda muhabirin "Yurt dışında Türkiye'deki yeni Başkanlık sistemine nasıl bakıyorlar" sorusuna verdiği cevap yeniden gündem oldu.

Erkan soruya şöyle cevap vermiş:

Size isim vermeyeceğim; ancak bir ay öncesinde geçmiş yönetim kadrosunda olan kişilerle yapılan toplantı sırasında hükümette yer alan birinden ilginç bir yorum geldi. Orta Doğu problemlerinden bahsederek 'United States of Turkey' dedi. Neden böyle bir şey dediğini sorduğumda ise Türkiye'nin rolünü şu ankinden çok farklı gördüklerini söylediler.

Konuşmasının devamında Erkan, "ABD'deki eyalet sistemi gibi yalnızca kendi topraklarında değil Orta Doğu'daki devletlerin tamamında birleştirici bir güç olarak görüyorlar" dedi.

Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye'yi 'United States of Turkey' olarak görüyorlar. Sabah'ın aktardığı haberde Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşımıştığı aktarıldı.

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İngiliz haber ajansı Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" sözlerine yer verdi.

Bloomberg de sabaha karşı Erkan'dan bahseden gazeteler arasında oldu. Haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini'nin de gündeminde yine Erkan oldu. Gazete, Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.