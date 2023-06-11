Necmettin Batırel'in son tahminini gündem oldu! Duyurdu: Dolar kuru o rakamı görecek! Dolar öngörüsü
Doların olanın kaybedeceğini her fırsatta vurgulayan ekonomist Necmettin Batırel, doların ne olacağını, hangi rakama düşeceğini açıkladı. Birkaç gündür 23 TL'yi aşan Dolar/TL kuru vatandaşlar tarafından merakla izleniyor. Kimi dolar almaya koşarken kimi vatandaşlar ise ihtiyaç sebebiyle dolar bozduruyor. Bu nedenle ev araç almak istiyor. yükselişin devamı var mı, son durum ne merak ediliyor.'Şakkadanak' olarak sosyal medya fenomeni haline gelen ekonomist Necmettin Batırel'den 23 lirayı aşan dolarla ilgili yeni tahmin geldi. Necmettin Batırel'in dolar yorumu gündem oldu: Doların gerçek değeri 9 TL
Dolar çıkışlarıyla sürekli gündemde olan Necmettin Batırel, dolarınla ilgili yeni bir tahminde bulundu. Herkes şaştı kaldı.'Şakkadanak' Dolar Müdahalesiyle Tanınan Ekonomist Necmettin Batırel'den yeni dolar öngörüsü...
Yıllar önce viral olmuş videosu çok konuşulmuştu. Ahmet Hakan, Necmettin Batırel ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın dolar tartıştığı program hala akıllarda kalırken sosyal medya hesabından yeni bir öngörüsünü açıklayan Batırel'in o sözleri sosyal medyada yine gündem oldu.
Ünlü ekonomist şakkadanak Necmettin Batırel'ın geçmişte dolar hakkında söyledikleri yeniden gündemde: ''Doların gerçek değeri 9 TL. Üç ay içinde bu rakama gerileyecek, ekonomi atağa kalkacak.'' ifadelerini kullandı.