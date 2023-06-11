Necmettin Batırel'in son tahminini gündem oldu! Duyurdu: Dolar kuru o rakamı görecek! Dolar öngörüsü

Doların olanın kaybedeceğini her fırsatta vurgulayan ekonomist Necmettin Batırel, doların ne olacağını, hangi rakama düşeceğini açıkladı. Birkaç gündür 23 TL'yi aşan Dolar/TL kuru vatandaşlar tarafından merakla izleniyor. Kimi dolar almaya koşarken kimi vatandaşlar ise ihtiyaç sebebiyle dolar bozduruyor. Bu nedenle ev araç almak istiyor. yükselişin devamı var mı, son durum ne merak ediliyor.'Şakkadanak' olarak sosyal medya fenomeni haline gelen ekonomist Necmettin Batırel'den 23 lirayı aşan dolarla ilgili yeni tahmin geldi. Necmettin Batırel'in dolar yorumu gündem oldu: Doların gerçek değeri 9 TL