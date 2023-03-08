Ramazan Kurtoğlu şok etti: Önümüzdeki günlerde tilkiye bile 'vay anasını' dedirtecek şeyler olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 6'lı masadaki önce ayrılık sonra geri dönüşü yorumlayarak "Türkiye’de ki siyasi gelişmeleri ABD-İngiltere-İsrail ve dahi Putin’den bağımsız dünürseniz dramatik yanılırsınız. Önümüzdeki günlerde tilkiye bile ”vay canına” dedirtecek gelişmelere şaşırmayalım. Birbirimizi ötekileştirmeden iyi seyirler" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Miller'in YPG'yi skandal bir şekilde ziyaret etmesini de değerlendiren Ramazan Kurtoğlu, "ABD Genelkurmay Başkanı Suriye’de PKK/YPG'nin hakim olduğu bölgede /sınırımızda denetleme yaptı. Türkiye her manada yağmurdan kaçarken doluya tutulma sürecine ittiriliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zaman birliğimizi pekiştirme zamanı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin saldırı altında olduğunu ifade eden Kurtoğlu şunları söyledi:

Küresel sistemin güç simsarları benim sizin için bilinmez olanları” sosyal mühendislik” çalışmalarıyla tanzim eder ve hedef ülkenin halkına yönelik psikolojik harp metotlarını uygular. Türkiye tam olarak her manada böyle bir saldırının altındadır. Tek çare milli birlik.

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