Ramazan Kurtoğlu ‘Olağan dışı şeyler olacak’ diyerek uyardı: O tarihe kadar ne yapıp edip tedarik edin

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara kritik uyarılar yaptı.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar içinde bulunduğumuz iklim-ekonomik şartlar-gıda ürünlerindeki muhtemel olağan dışı fiyat artışları ve siyasetteki muhtemel gelişmeleri dikkate alarak kış için ve 31 Mart öncesi kuru gıda başta imkanınız ölçüsünde gıda ürünlerinde tedarikli olun" dedi.

Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Çocuklarımızın ve Türkiye'mizin geleceği için artık bir milli güvenlik meselesi haline dönüşen GIDA -SU-TOHUM ve SAĞLIK meselesinde mutlaka İSTİHBARAT sistemi kurulmalıdır. TSK de ki sağlık istihbarat merkezi daha da geliştirilmelidir. Biyogenetik ve elekromanyetik tedbirler şart.



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