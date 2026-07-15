Enerji piyasalarında kırmızı alarm!
Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Analistler, çatışmaların büyümesi halinde Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyesini görebileceğini belirtiyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve İran’ın bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar gerçekleştirmesi sonrası art arda üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti. Artan jeopolitik tansiyonun küresel enerji arzına ilişkin kaygıları güçlendirmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’e yakın değer kazanarak 85 doların üzerine çıktı. Brent petrol, önceki işlem gününü de yaklaşık yüzde 2 yükselişle tamamlayarak son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.