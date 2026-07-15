Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

Trump’tan İran’ın enerji altyapısına yönelik açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın enerji altyapısını henüz hedef almadıklarını belirterek, “Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ancak sonunda onları da vuracağız.” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan İran ordusu, Ürdün’deki Azrak Üssü’nde bulunan ABD unsurlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Pentagon ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir değerlendirme yapmadı. İran Devrim Muhafızları da Bahreyn ve Kuveyt’teki silah ile mühimmat depolarını vurduğunu öne sürdü. Ancak Reuters, bu iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığını bildirdi.