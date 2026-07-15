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Ekonomi
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Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

Petrol fiyatları, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Analistler, çatışmaların büyümesi halinde Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyesini görebileceğini belirtiyor. Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve İran’ın bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar gerçekleştirmesi sonrası art arda üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti. Artan jeopolitik tansiyonun küresel enerji arzına ilişkin kaygıları güçlendirmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’e yakın değer kazanarak 85 doların üzerine çıktı. Brent petrol, önceki işlem gününü de yaklaşık yüzde 2 yükselişle tamamlayarak son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşmıştı.

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Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler arz endişelerini artırdı Petrol piyasasındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı’nda yeniden gündeme gelen arz kesintisi riskleri oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başlamadan önce küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte biri bu stratejik geçiş noktasından gerçekleştiriliyordu. ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanıldığı belirtilen İran’a ait askeri unsurları hedef almak amacıyla yeni hava operasyonları düzenlediğini açıkladı.

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Foto - Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

İran ise geçen hafta yeniden şiddetlenen çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapattığını duyurdu. Bu gelişme, haziran ayında sağlanan kırılgan ateşkesin fiilen sona erdiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, küresel enerji tedarikine yönelik endişeleri de yeniden gündeme taşıdı.

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Foto - Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

Trump’tan İran’ın enerji altyapısına yönelik açıklama ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın enerji altyapısını henüz hedef almadıklarını belirterek, “Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ancak sonunda onları da vuracağız.” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan İran ordusu, Ürdün’deki Azrak Üssü’nde bulunan ABD unsurlarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Pentagon ise söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir değerlendirme yapmadı. İran Devrim Muhafızları da Bahreyn ve Kuveyt’teki silah ile mühimmat depolarını vurduğunu öne sürdü. Ancak Reuters, bu iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadığını bildirdi.

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Foto - Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

Analistler: Gerilim sürerse 100 dolar ihtimali güçlenebilir CNBC-e’de yer alan habere göre Phillip Nova Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, fiziki petrol piyasasında mevcut arzın şu an için yeterli olduğunu ancak Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni bir gerilim veya İran’ın petrol ihracatına yönelik ilave yaptırımların piyasalardaki risk algısını hızla artırabileceğini ifade etti.

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Foto - Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise Körfez bölgesindeki enerji altyapısının zarar görmesi halinde petrol fiyatlarının kısa vadede yeniden 100 dolar seviyesine yaklaşmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Waterer, buna karşılık diplomatik girişimlerin olumlu sonuç vermesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılması halinde Brent petrolün varil fiyatının 75-80 dolar aralığında denge bulabileceğini söyledi.

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Foto - Enerji piyasalarında kırmızı alarm!

Uzmanlar, jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerindeki belirleyici etkisini koruduğunu vurgularken, taraflar arasında diplomatik çözüm ihtimalinin ise tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

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