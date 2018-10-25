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Ramazan kumanyasında bile yolsuzluk yapmışlar

Ataşehir’i rant merkezine çeviren CHP’li Battal İlgezdi’nin bir usulsüzlüğü daha deşifre oldu. İlgezdi’nin Ramazan ayında dağıtılan kumanyada paketlerinde dahi yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. Kutusu 12 liradan 30 bin kumanya ihalesini iptal eden Ataşehir Belediyesi’nin paketi 17 liradan aldığı 23 bin kumanyayı vatandaşa dağıttığı belirlendi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:50
Ramazan kumanyasında bile yolsuzluk yapmışlar

Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Battal İlgezdi’nin rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gazeteniz Akit; flaş bir bilgiye daha ulaştı. Yerel Seçimleri öncesi tesbih ve benzeri ürünler dağıtarak seçmeni etkilemeye çalışan Ataşehir Belediyesi, bu sefer baltayı taşa vurdu. Yolsuzluk davası kapsamında makamından azledilen İlgezdi’nin Ramazan ayında dağıtılan kumanyada paketlerinde dahi yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı. Vatandaştan oy koparabilmek için Ramazan kumanyası dağıtma kararı alan Ataşehir Belediyesi’nin ‘Ramazan Ayı İftar Yemek ve Dağıtımı İşi’ ihalesini KDV hariç 370 bin 500 liraya Doğuş Zade Şirketi’ne verdiği ancak kısa bir süre ihaleyi ‘yeterli kısa süre bulunmuyor’ diyerek iptal ettiği belirlendi.

Ramazanın ortasında ihale açıldı

Kutusu 12 bin liradan kumanya ihalesi “süre yok” diye iptal eden CHP’li belediyenin Ramazan’ın 14. gününde yeni bir ihale açarak, yemek dağıtımını Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi’ne verdiği tespit edildi. İhaleyi kazanan Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi’nin 23 bin adet kumanyaya ihale bedeli olarak KDV hariç 399 bin 50 liraya anlaştığı belirtildi. Benzer paket ve aynı kalemlerin yer aldığı kumanya ihalesinde ortaya çıkan zararın ise belediye kasasından ödendiği bildirildi. CHP’li belediye, rezidans krizinin patlak verdiği 2016’da 255 milyon 124 bin lira, 2017 yılını ise 298 milyon 207 bin lira borç ile kapatarak yönetim değişikliğinin artık kaçınılmaz olduğunu gözler önüne sermişti.

Akit milyarlık borcu ortaya çıkarmıştı

İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile görevden alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, görevini kötüye kullandığı, haksız kazanç elde ettiği, ihaleye fesat karıştırdığı  ve gerçeğe aykırı belge düzenlediği iddialarıyla hakkında soruşturma açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlgezdi’nin oldukça büyük bir vurguna karıştığı ifade edilmişti. Akit, CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin borçlarını ödeyemediğini, son 6 yıldaki borcunun 1.5 milyar liraya yaklaştığını ortaya çıkarmıştı. Kamu arazisine yapılan lüks rezidansları eşe-dosta dağıtan, bir apartman parasıyla kendine makam odası yapan İlgezdi’nin yönettiği belediyenin bilançolarının sürekli artış gösterdiği 2014 yılında 170 milyon 951 bin, 2015’te ise 178 milyon 531 bin lira olduğu belirlenmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:50
  1. Ataşehir Belediyesi
  2. Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Battal İlgezdi
  3. Ramazan ayında dağıtılan kumanyada paketleri
  4. Ramazan kumanyası
  5. Ramazan Ayı İftar Yemek ve Dağıtımı İşi
  6. Doğuş Zade Şirketi
  7. CHP’li belediye
  8. Biltur Catering ve Gıda Anonim Şirketi
  9. İçişleri Bakanlığı
  10. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  11. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
  12. CHP’li Ataşehir Belediyesi

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