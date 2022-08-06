Ramazan Keskin Hoca ebedi aleme uğurlandı

28 Şubat’ın Malatya’daki simge ismi Ramazan Keskin, Cuma akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Keskin Hoca, bugün öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bazı siyasi parti, oda, sendika temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kalabalık topluluk katıldı.

"Hocamızın bıraktığı mirasa sahip çıkacağız"

Cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan Kanaat Önderi Ramazan Kayan, “Matem ayında yeni bir matem yüreklerimize oturdu. Ramazan Keskin Hocamız bize son mesajını, dersini, sohbetini ve nasihatini yapıyor. Umarım birçoğumuz için dönüm noktası olacak. Ramazan Keskin gibi yiğitler bizi bırakıp gittiler. Allah’a hicret ettiler. Belki de bize bunu hatırlatıyor. Hocamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Onun misyonunu sürdüreceğiz. Onun yasını tutmak değil mirasını sürdürmek noktasında bir iradede bulunacağız. Malatyalı Müslümanların bilinç dünyasında oldukça önemli bir yeri var ama biz inanıyoruz ki böylesi yiğitlerin misyonları ölmekle bitmiyor. İnanıyorum ki Ramazan Hocamızın ölümü hayatından daha fazla İslam’a hizmet edecek” dedi. Ramazan Keskin Hoca’nın cenaze namazını oğlu Kemaliye Vaizi Davut Keskin kıldırdı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görmekte iken hayatını kaybeden Ramazan Keskin (70), Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Battalgazi ilçesi Alikan-Uluköy Mahallesi Budak Mezrası’nda bulunan Ebuzerler Mescidi haziresinde definedildi. Öte yandan Ramazan Keskin Hoca için İstanbul Fatih Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: Malatya Net Haber