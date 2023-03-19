Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?
Mübarek ramazan ayı öncesinde heyecan başladı. Pek çok kişi ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı hangi gün ayın kaçında başlıyor.
Mübarek üç aylar 23 Ocak 2022'de başladı. Şaban ayının son günlerinde ise 'Ramazan hangi gün başlıyor. Hangi gün oruçlu olacağız?' sorularının cevabı araştırılıyor.
Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?
Bilindiği gibi islamda geceler önce geliyor. 22 Mart Çarşamba akşam ezanıyla birlikte ramazan ayına girilecek ve ilk teravih namazı kılınacak. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ise sahura kalkılacak. Kısacası ilk oruç ise 23 Mart Perşembe günü tutulmuş olacak.
23 Mart 2023 Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Kadir Gecesi
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22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2 gün
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27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arifesi
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün
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