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İSLAM Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?
İSLAM

Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?

Mübarek ramazan ayı öncesinde heyecan başladı. Pek çok kişi ilk orucun hangi gün tutulacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı hangi gün ayın kaçında başlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 07:08:00 -
Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?

Mübarek üç aylar 23 Ocak 2022'de başladı. Şaban ayının son günlerinde ise 'Ramazan hangi gün başlıyor. Hangi gün oruçlu olacağız?' sorularının cevabı araştırılıyor.

Ramazan hangi gün? Sahura hangi gün kalkılacak?

Bilindiği gibi islamda geceler önce geliyor. 22 Mart Çarşamba akşam ezanıyla birlikte ramazan ayına girilecek ve ilk teravih namazı kılınacak. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ise sahura kalkılacak. Kısacası ilk oruç ise 23 Mart Perşembe günü tutulmuş olacak.

23 Mart 2023                                 Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023                               Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe            Ramazan Bayramı Arefesi
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21 Nisan 2023 Cuma                    Ramazan Bayramı 1. gün

22 Nisan 2023 Cumartesi            Ramazan Bayramı 2 gün

23 Nisan 2023 Pazar                    Ramazan Bayramı 3 gün

27 Haziran 2023 Salı                    Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran 2023 Çarşamba        Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe        Kurban Bayramı 2. gün

30  Haziran 2023 Cuma               Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi        Kurban Bayramı 4. Gün

19 Temmuz 2023 Çarşamba      Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma              Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı                          Mevlid Kandili

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