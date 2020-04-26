Ramazan günlerinde izlenebilecek 10 belgesel
Ramzan-ı Şerif'in gönüllerimiz coşturduğu şu günlerde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemesi nedeniyle hepimiz evlerdeyiz. Krizi fırsata çevirmek deyimini hepimiz duymuşuzdur. Mecburen evlerde olduğumuz bu günlerde hem zamanın su gibi akmasını sağlamak hem de entelektüel yönümüzü geliştirmek istemez miyiz? Cevabınızın 'evet' olduğundan şüphemiz yok... O halde size farklı dünyaların kapısını aralayan 10 belgeseli tavsiye ediyoruz.
Sinema görsel bir seyir zevki sunarken, belgeseler ise insanın idrakine dokunur. Akit okuyucuları için birbirinden güzel 10 belgeseli sizler için derledik... Keyifli izlemeler...
1. NANOOK OF THE NORTH (KUZEYLİ NANOOK) 1922, ABD
2. HONEYLAND (BAL ÜLKESİ) 2019, KUZEY MAKEDONYA
3. GERİDE KALAN MERMANAT, 2015, TÜRKİYE
4. WHO KİLLED MALCOLM X (MALCOLM X’İ KİM ÖLDÜRDÜ) 2019, ABD
5. HOME (YUVA) 2009, FRANSA
6. FAHRENHEİT 9/11, ABD, 2004
7. FUOCOAMMARE (DENİZDEKİ ATEŞ) 2016, İTALYA
8. THE MİNİMALİSM, 2016, ABD
9. MORGAN FREEMAN İLE İNANCIN HİKÂYESİ, 2016, ABD
10. YÜZLER VE ADIMLAR, 2019, TÜRKİYE