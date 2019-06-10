Ramazan bereketi yüzbinlerce yüzde tebessüm oldu!

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Sofrada Tuzun Olsun’ sloganıyla gerçekleştirdiği 2019 Ramazan yardım çalışmaları kapsamında binlerce yoksulun kapısını çalarak ramazan sevincini yaşattı. İDDEF, hayırseverlerin zekat, fitre, fidye, ramazan kumanyası, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede medreselerdeki ilim talebeleri ve ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

450 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, bu yılki ramazan çalışmaları "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla tamamlandı. 33 ülkede 450 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle iftar verildi ve ümmet iftar sofraları, Kosova’dan Burkina Faso’ya, Gine’den Meksika’ya, Kırgızistan’dan Filipinler’e, Yemen’den Güney Kore’ye kadar dünyanın dört bir yanına uzandı. İDDEF ekipleri, bağışçıların, zekat, fitre, fidye, sadaka, iftar, ramazan kumanyası yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, ramazan bereketini mazlum coğrafyalara taşıdı. Çalışmalar kapsamında, 32 bin kumanya ve 35 bin zekat yoksul, talebe ve yetime ulaştırıldı. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak, iftar verildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde eğitim alan talebelere ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edilerek bayramın mutluluğu yaşatıldı.

Mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırıldı

İDDEF, ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika’nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırdı. Batı Afrika Ülkesi Gine’de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camii’nde ramazan ayı boyunca talebe ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verilirken, iftar vakti yolda kalan kimselere iftariyelikler dağıtıldı. Mobil iftar araçlarıyla çeşitli bölgelerdeki 700 muhtaç aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı.

142 yeni su kuyusu açıldı

İDDEF, susuzluğun en fazla hissedildiği ve temiz suya erişmede zorluk çekildiği Afrika ve Asya'da "Damlaya Damlaya Umut Olur" kampanyasına da hız verdi ve 142 yeni su kuyusunu hizmete aldı.

Bağışlar yıl boyunca ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Ramazan'dan sonra da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini açıklayan İDDEF, İslami eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle birlikte mescit, medrese, su kuyuları, acil yardım ve kurban gibi hizmet alanlarında projelerini sürdüreceğini belirtti. Yıl boyunca hayırseverlerin bağışlarını yurt dışındaki talebe ve muhtaç kimselere ulaştıran İDDEF, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini sevindiren bağışçılarına teşekkür etti.