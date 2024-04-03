Ramazan Bayramı’nı fırsat bildiler! Otobüs biletleri fiyatları yüzde 20 arttı

Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gitmek için hazırlıklara başlayan aileler otobüs bileti bakmaya başladı. Ancak bayram yoğunluğunu fırsata çeviren birçok otobüs firması internet sitesinde bayram öncesi ve bayram tarihine yakın biletler arasında en az 100 ila 200 TL arasında fiyat farkı uyguluyor.

BİLETLER İKİ KATINA SATILIYOR

Ankara'dan Yozgat'a bayramdan 1 hafta öncesinde 350 TL'ye bilet bulunurken bayrama yakın günlerde fiyat en az 500 TL'ye çıkıyor. Ankara'ya yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunan Yozgat'ın dışında 500-600 kilometreye çıkan illere otobüslerle yapılacak yolculukların fiyatlandırılmasında ise bayram dönemi ile normal dönem arasında en az 200 TL fiyat farkı bulunuyor. Bazı illerde ise biletler iki katına satılıyor.

6.5 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı tatili öncesi otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle ek seferler düzenlendiğini belirterek, "Ramazan Bayramı süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." dedi.

Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak."

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Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sürücü ve yolculara tavsiyeler

Tatil süresince yollarda yoğunluk olacağını vurgulayan Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, zaman zaman otobüs kazalarının olduğunu belirterek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bunların da azalacağını dile getirdi.

Seyahat edecek vatandaşların da emniyet kemeri takma konusunda özen göstermeleri gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, bunun yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.