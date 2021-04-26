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Gündem Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?
Gündem

Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ramazan Bayramında yasak olacak mı? Tam kapanma olacak mı? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı öncesi vatandaşlar tarafından merak ediyor. İki haftalık kısmi kapanmanın sonuçlarının değerlendirileceği Kabine toplantısında bayrama yönelik ne gibi kısıtlamaların hayata geçirileceği de netleşecek. Peki bayramda yasak olacak mı 2021, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı 2021? Ramazan bayramda yasak var mı 2021? Tam kapanma olacak mı? İşte bayramda yasak son dakika olacak mı haberlerinin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:08:00 -
Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

Ramazan ayına yeni kısıtlamalarla giren vatandaşlar şimdiden Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün?

14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar da masada olacak.

Ramazan Bayramında tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." demişti. İki haftalık kısmi kapanma sonrası 60 binlere dayanan günlük korona vaka sayıları 40 binlere düştü. Bu olumlu tablonun devamı için Ramazan Bayramında da kaç gün kapanma olacağı merak edilir oldu.

Peki bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramında komple kapanma olacak mı? Bu kapsamda arife gününden Ramazan Bayramı’nın son gününe kadar, yani 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararının alınması bekleniyor. Yeni bakanların önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri başlıklarla ilgili kısa sunum yapacağı kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.

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