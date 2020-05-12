Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramı hangi gün?
Ramazan Bayramı ne zaman?" sorularıyla birlikte, "Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularıda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ama gündemden inmeyen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin devamı niteliğinde, ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramında olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Üç aylara girdiğimiz andan itibaren Ramazan için hazırlıklara başlandı. Gerek ibadet, gerekse Ramazanın ruhunu yavaş yavaş yaşamaya başlayan Müslümanlar Ramazan Bayramının tarihini de merak ediyor.
Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.
Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.
Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.
Ramazan 2020 Başlangıç: 24 Nisan Cuma
Ramazan 2020 Bitiş: 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilecek Mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.