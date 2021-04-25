Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle Türkiye’de 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren kısmi kapanma dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin şimdilik iki hafta olduğunu vaka durumuna göre ise kararın verileceğini belirtmişti. Uzmanlar kısmi kapanmada vakaların azaldığını ancak beklenen kadar olmadığını bu sebeple daha ağır tedbirlerin alınacağını ifade ediyor. Peki, bayramda yasak olacak mı?

Ramazan bayramında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

Geçtiğimiz yıl ramazan bayramında arife günüyle birlikte 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yıl bayram için henüz açıklama yapılmadı ancak arife günüyle birlikte 5 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Tam kapanma, bayramda uygulanabilecek kısıtlamalarla ilgili olarak kabine toplantısında kararların alınması bekleniyor. Kabine toplantısının tarihi belli olmasa da 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.