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Ramazan bayramında bankalar açık olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen Arefe günü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki bayramda bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:46
Ramazan bayramında bankalar açık olacak mı?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen Arefe günü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki bayramda bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 3 Haziran Pazartesi arefe gününün ardından 4-5-6 Haziran'da kutlanacak. Yarım gün kabul edilen arefe günü ve 7 Haziran Cuma günü ise kamu kuruluşlarında tatil olacak.

Arefe günü ve bayramda bankalar açık olacak mı?

Arefe günü öğlene kadar ve Cuma günü de tam gün olmak üzere bankalar açık olacak. 4-5-6 Haziran bayram süresince bankalar kapalı olacak.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:46
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