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Yaşam Ramazan bayramında 9 günlük kapanma olacak mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?
Yaşam

Ramazan bayramında 9 günlük kapanma olacak mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olur? Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı koronavirüs salgınını gölgesinde geçiyor. Artan vakalar ve vefatlar sebebiyle 14 Nisan’dan itibaren kısmi kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar bayramda tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 09:34:00 -
Ramazan bayramında 9 günlük kapanma olacak mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Koronavirüs salgında Türkiye’de 3.pik yaşanıyor. Artan vakalar ve vefatlar moralleri bozuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de bayramda kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ramazan bayramında 9 günlük kapanma olacak mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı. Geçen yıl bayram sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl yasak uygulanıp uygulanmayacağı ise kabine toplantısında kararlaştırılacak. Kabine toplantısının tarihi açıklanmadı ancak toplantının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Son günlerde bayramda 9 günlük kapanma olacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da pek çok uzman, tam kapanmanın olması gerektiğini hastalığın çığ gibi yayıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda kurallara uyulmadığı, vakalarda azalma olmadığı takdirde daha sert tedbirlerin alınacağını sık sık ifade ediyor.

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