Koronavirüs salgında Türkiye’de 3.pik yaşanıyor. Artan vakalar ve vefatlar moralleri bozuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de bayramda kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ramazan bayramında 9 günlük kapanma olacak mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı henüz açıklanmadı. Geçen yıl bayram sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl yasak uygulanıp uygulanmayacağı ise kabine toplantısında kararlaştırılacak. Kabine toplantısının tarihi açıklanmadı ancak toplantının 26 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Son günlerde bayramda 9 günlük kapanma olacağı konuşuluyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olmasa da pek çok uzman, tam kapanmanın olması gerektiğini hastalığın çığ gibi yayıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda kurallara uyulmadığı, vakalarda azalma olmadığı takdirde daha sert tedbirlerin alınacağını sık sık ifade ediyor.