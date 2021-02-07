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İSLAM Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?
İSLAM

Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?

2021 ramazan ayı başlangıcı | 13 Şubat'ta üç aylar başlayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman 2021? Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman? Ramazan bayramı tatili

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:56:00 -
Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?

Şubat ayıyla birlikte milyonlarca kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor?

Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?

Milyonlarca kişi şubat ayıyla birlikte ramazana ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başlayacak. Mübarek ramazan ayının başlangıcı ise 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 dini günler takvimi

13 Şubat 2021                  ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                  RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                    KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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