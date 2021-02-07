Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?
2021 ramazan ayı başlangıcı | 13 Şubat'ta üç aylar başlayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zaman 2021? Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman? Ramazan bayramı tatili
Şubat ayıyla birlikte milyonlarca kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramı ne zamana denk geliyor?
Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor? Ramazan ne zaman başlıyor?
Milyonlarca kişi şubat ayıyla birlikte ramazana ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 13 Şubat Cumartesi günü üç aylar başlayacak. Mübarek ramazan ayının başlangıcı ise 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.
2021 dini günler takvimi
13 Şubat 2021 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
18 Şubat 2021 REGAİB KANDİLİ
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
12 Mayıs 2021 AREFE
13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Temmuz 2021 AREFE
20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI
18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ