Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün? 2021 bayram ne zaman?

Dinimizde iki tana dini bayramımız bulunmakta. Bunlardan biri Ramazan Bayramı diğeri ise Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini onbir ayın sultanı Ramazan’da tutan Müslümanlar, bir ayın sonunda günahlarından temizlenmiş ve çeneni kazanmış bir şekilde Ramazan ayından çıkar ve bu manevi kazancı bayram ile taçlandırır. Bu bayrak ise Ramazan Bayramıdır. Korona salgını bu Ramazan Bayramında da ne yazık ki geçmiş değil. Artan korona vakaları sonrası yeni kısıtlamalar getirildi. Ramazan Bayramında tam kapanma olup olmadığı da merak edilirken, bir diğer merak edilen konu ise Ramazan Bayramında tatil kaç gün olacağı. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak 2021?

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Ayrıca 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 9 günü tatil yapılacağı tahmine ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan kısmi kısıtlama uygulamalarının ardından koronavirüs kısıtlaması alınacağını açıkladı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.