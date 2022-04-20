Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? 2022 bayram tatili kaç gün?
Ramazan ayının 2 Nisan Cumartesi günü başlamasıyla birlikte bayram tarihi ve 2022 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı’nı şehir içi veya dışında geçirecek olan vatandaşlar, ‘2018 Ramazan Bayramı ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve 2022 yılı bayram tatil takvimi!
Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bayram tatil tarihi de sorgulanmaya başlandı. Hem şehir dışındaki yakınlarını ziyarete gidecek olanlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler, Ramazan Bayramı’nın hangi tarihleri kapsadığını sorguluyor.
Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatil sona erecek.
Kurban Bayramı ne zaman 2022?
2022 Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri:
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı