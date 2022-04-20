  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? 2022 bayram tatili kaç gün?
Aktüel

Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? 2022 bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının 2 Nisan Cumartesi günü başlamasıyla birlikte bayram tarihi ve 2022 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı’nı şehir içi veya dışında geçirecek olan vatandaşlar, ‘2018 Ramazan Bayramı ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi ve 2022 yılı bayram tatil takvimi!

Yeniakit Publisher
2022-04-20 10:53:00 - 2022-04-20 11:08:05
Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? 2022 bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bayram tatil tarihi de sorgulanmaya başlandı. Hem şehir dışındaki yakınlarını ziyarete gidecek olanlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler, Ramazan Bayramı’nın hangi tarihleri kapsadığını sorguluyor.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, arife günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. 29 Nisan Cuma gününden itibaren tatile çıkanlar için ise 30 Nisan'da başlayan tatil, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek ve Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün olacak.

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü bitecek ve perşembe-cuma mesaisi devam eden kişiler 5 Mayıs itibariyle işbaşı yapacak. Konuya dair henüz farklı bir açıklama yapılmadığı için, Ramazan Bayramı'nın bitimiyle birlikte tatil sona erecek.

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

2022 Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay