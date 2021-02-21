Ramazan Bayramı kaç gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında? Ramazan Bayramı ne zaman başlar?

Ramazan Bayramı kaç gün tatil 2021? Hicri aylar oldukça önemlidir. Hicri aylar arasında haram ayları bulunduğu gibi özellikle de ülkemizde üç aylar olarak da adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına büyük hürmet söz konusudur. Mesela hac Zilhicce ayında yapılır, oruç Ramazan ayına tutulur, Ramazan bayramı Şevval ayında idrak edilir. Üç ayların girmesiyle birlikte Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ile birlikte Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene Ramazan Bayramı kaç gün olur? soruları da sorulmakta.

Ramazan ayı ne zaman?

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi idrak edildi. Üç aylarının ilk kandili olan Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili de 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk gelirken, Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü tutulmaya başlanacak. Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir gecesi de 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman 2021?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma.