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Gündem Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Gündem

Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin tükendiğini belirterek, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:38:00 -
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır,  yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere vatandaşların önceki yıllardaki gibi olmasa da ilgi gösterdiğini söyledi.

Önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirten Çaktır, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi. Şu anda da yüzde 70 gibi otobüslerimiz dolu." diye konuştu.

Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak şu anda bu sayı düşecek gibi gözüküyor. Şu anda günlük seferlerimiz 700 ila 800 arasında. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz bitti. İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız. Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasın bekliyoruz. Yarından itibaren cumartesi gününe kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen herkesi göndereceğiz. Sektörümüzün her türlü yoğunluğa hazırlığı var."

Bayramda vatandaşlardan korsan taşımacılığa yönelmemelerini isteyen Çaktır, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için biletlerini otobüs firmalarından alması gerektiğini vurguladı.

"Ek seferler için hazırlıklarımız tamam"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Alaattin Şenlik ise bayram öncesi otogarda hareketlilik yaşandığını bildirdi.

Bu bayramın eski bayramları arattığını dile getiren Şenlik, "Vatandaşlar satışta olan biletleri tüketti. Ek seferler için hazırlıklarımız tamam. İnsanlar bayramda zamanlarını memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Biz de onları aileleriyle buluşturduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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