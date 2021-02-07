Ramazan bayramı hangi gün 2021 Ramazan bayram tatili kaç gün?

Üç ayların manevi atmosferine giren Müminler Ramazan bayramı ne zaman 2021, Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı ayın kaçında, Ramazan Bayramı hangi ayda? sorularını sormakta. Müslümanların beklediği Ramazan’ın habercisi olan olan üç aylar 12 Şubat Cuma’yı 13 Şubat Cumartesi’ye bağlayan akşam itibarıyla başlamış olacak. Hicri takvime göre üç ayların ilki ve 29 gün sürecek olan Recep ayının ilk günü miladi takvimde 13 Şubat 2021’de başlıyor. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Ümmetin ayı olan Ramazan ayı da 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. 12 Nisan Pazartesi’yi 13 Nisan Salı’ya bağlayan gece ilk teravih namazlarını kılacak ve o gece de ilk sahura kalkılacak. Peki Ramazan Bayramı 2021 tarihi hangi gün başlıyor?

Müslümanların iki dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramı, bu sene hangi gün idrak edileceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Mayıs çarşamba günü başlayacak. 3 gün sürecek olan bayram 15 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı ise bu sene 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayında gerçekleşecek. Bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü ise 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

2021 Ramazan bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı Arifesi hangi gün? 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün hangi gün? 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün hangi gün? 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün hangi gün? 15 Mayıs Cumartesi