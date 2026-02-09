Ramazan Bayramı 9 gün olur mu? Ara tatil bayramla uzayacak mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin netleşmesiyle birlikte gözler ikinci dönem ara tatiline çevrildi. Bu yıl ara tatil tarihleri ile Ramazan Bayramı’nın aynı haftaya denk gelmesi, öğrenciler için daha uzun bir dinlenme süresi ihtimalini gündeme taşıdı. Veliler ve öğrenciler, hem ara tatilin ne zaman başlayacağını hem de bayram tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini araştırmaya başladı.

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Hafta sonlarının da bu sürece eklenmesiyle birlikte öğrencilerin tatili toplamda 9 güne ulaşmış olacak.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe, bayramın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri ise hafta sonuna rastlıyor. Bu nedenle ara tatil ile bayramın aynı dönemde olması, öğrenciler için doğal olarak daha uzun bir tatil anlamına geliyor.

Bayram tatili 9 gün olur mu?

Bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı ise ayrı bir başlık olarak gündemde yer alıyor. Resmi bayram tatili normal şartlarda arefe günü öğleden sonra başlayıp bayramın üçüncü günü akşamı sona eriyor. Tatilin 9 güne çıkarılması ancak idari izin kararıyla mümkün olabiliyor. Şu an için bu yönde yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor ve bayramın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta içine ek izin verilmesi ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025’te açılmış, birinci dönem ara tatili kasım ayında uygulanmış, yarıyıl tatili ise ocak ayında yapılmıştı. İkinci dönem ara tatilinin mart ayında gerçekleşmesinin ardından eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.