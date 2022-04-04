Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

Emekli bayram ikramiye ödemelere için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geleceke açıklamalarda. Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin 2 Mayıs tarihinden önce başlaması bekleniyor zira Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

Emekli bayam ikramiyeleri ne kadar olacak?

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım: "2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli”