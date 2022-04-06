Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerini alacak. Emekiler Ramazan Bayramı ikramiyeleri hangi tarihte ödencek? sorusunu sormaya başladı. Her bayram emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, yaklaşan 2022 Ramazan Bayramı öncesinde gündeme geldi. Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, daha önce 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu.

Geçen Kurban Bayramında emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bu bayram da vatandaşların hesaplarına yapıtırılmıştı. Milyonlarca emeklilik bayram öncesi aldığı emekli bayram ikramiyesi, son günlerde pek çok emeklinin gündemindeki konuyu oluşturmaya başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlar, internet üzerinden bu tarihin ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. İşte, Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum...

Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu emekliler Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor.Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.