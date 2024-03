Ramazan Ayvalı Hoca mübarek ayın manevi iklimini değerlendirdi! Yetimlerimizi ve Gazze’deki kardeşlerimizi unutmayalım

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Oruç, teravih ve zekât ile nefislerin terbiye edildiği, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif ayının manevi iklimi sürüyor. Milyarlarca Müslüman’ın sevinçle karşıladığı bu mübarek ayın manevi yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçı Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, Ramazan ayının manevi iklimini Akit’e değerlendirdi. Ramazan Ayının huzurundan ve faziletlerinden her dakika yararlanmamız gerektiğini belirtti.

RAMAZAN-I ŞERİF AYLARIN SULTANIDIR

Ramazan ayında farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlere de önem vermemiz gerektiğine değinen Prof. Dr. Ramazan Ayvalı Hoca, “Bilindiği gibi Cuma günlerinin efendisi Kadir Gecesi gecelerin en kıymetlisi bin aydan hayırlı olan bir gece, Ramazan-ı Şerif'te ayların sultanıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. Bu ayda İslam'ın beş farzından biri olan oruç ibadeti tutulmaktadır. Dolayısıyla geceleri de teravih namazları var. Tabii başka zamanda olmayan sahur var, iftar var. Bu mübarek ayda çokça Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün hayırlarından, feyzlerinden, bereketlerinden faydalanılmalıdır. Sevgili Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif aylarından Cebrail aleyhisselamla o güne kadar inen Sureleri mukabele ederlerdi. Bugünkü mukabele usulünün aslı oradan geliyor. Dolayısıyla büyük alim ve velilerden İmam Rabbani Hazretleri iftarda acele etmek, sahuru seyretmek, hurma ile iftar açmak, teravih namazı kılmak, hatim okumak sahur yapmak, mühim sünnettir buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz bu ayın ilk on günü rahmet, ortası af ve mağfiret, ortadaki sonu da cehennemden azat olmaktır buyuruyorlar. Ayrıca bu ayda bir nafile ibadete başka aylardaki farz ibadetlerin sevabı gibi sevap verilir. Bu ay da yapılan bir farza yetmiş farz sevabı gibi farz edilir buyuruyorlar sevgili peygamberimiz. Ayrıca bu ayda emri altında bulunanların vazifelerini hafifletenleri Cenabıhak affeder buyuruyor. Bu arada bir oruçluya iftar yaptırmak çok büyük bir sevap. Hatta oruçlunun sevabı kadar İslam verene de bolca sevap veriliyor. Sevgili peygamberimiz bir bardak su ile bir hurma ile bir bardak süt ile oruç açtırana da bu sevap verilecektir buyuruyorlar. Ramazan orucu Hicri ikinci senede farz kılınmıştır. Yine hicri ikinci senede beş vakit namaz farz kılınmış, sadakayı Fıtr ve kurban kesmek vacip, teravih sünnet olmuştur. Sevgili peygamberimiz dokuz sene oruç tutmuşlardır. Ramazan-ı Şerif'ten önce gerek ramazanı şerifin içerisinde Ramazan ayının Faziletlerini, orucun üstünlüklerini defalarca anlatmışlardı” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN-I ŞERİF’İN HER DAKİKASI DEĞERLİ

Ramazan’ı şerifin her dakikasını ayrı değerlendirmek gerekiyor bu sebeple dilimizde mutlaka zikirler ve tövbe İstiğfarların olması gerektiğini belirten Ayvalı, Bir Müslüman her dakika Allah’ı anmak zorundadır. Bu kutlu ayda dilimizi zikirlere daha çok alıştırmalıyız. Günümüzün her dakikasını Allah’ı anmakla geçirmeliyiz. Peygamber Efendimiz, bu ayda dört sünneti yapmamızı tavsiye buyuruyorlar. “Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini, Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, Kelîme-i şehâdet söylemek ve istiğfâr etmektir. İkisini de, zâten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü teâlâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden O'na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmıyacaktır.” dedi.



BİN AYDAN HAYIRLI GECEYİ SON 10 GÜNDE ARAYALIM

Ramazan Ayvalı Hoca, “Tabii bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi de bu aydadır. Bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Cenabıhak tabii bin aydan hayırlı kıldığı için bu sadece peygamberimize ümmetine lütfedilen bir ihsandır, lütuftur, keremdir. Bu geceyi aramak önemli ve gereklidir. Hadis-i şeriflerde, Kadir gecesinin, Ramazan ayının son on gecesinde yani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca: “Kadir gecesini, Ramazan ayının son on gününde arayınız” buyurmuşlardır. Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir gecesini Ramazan ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır. Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü, bin aydan daha faziletli, kıymetli, hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de Kadir suresinde açıkça bildirilmektedir. Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise, yine yakut taşı diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, bu gece de diğer normal gecelerden çok üstündür. Bu kutlu gecede elimizden geldiği kadar ibadet etmek, dua etmek, af ve mağfiret dilemek sünnettir.” açıklamasını yaptı

YETİMLERİMİZİ UNUTMAYALIM!

Ramazan ayında fakir kardeşlerimizi, öksüz ve yetim evlatlarımızı unutmamak gerektiğini hatırlatan Ayvalı, “Ayrıca bu mübarek ay tabii Kur'an-ı Kerim'in okunduğu hatimlerin yapıldığı bir ay olduğu gibi fakir fukara, garip gurebanın yüzlerinin güldüğü, yetimlerin, öksüzlerin sevindirildiği bir aydır. İftarlar veriliyor, kumanyalar dağıtılıyor. Bu şerefli ayda elimizden geldiği kadar sadaka dağıtmalıyız. Vacip olan Fıtr sadakasını Bayram sabahına kadar vermeliyiz. Eğer zekatımızın zamanı geldiyse bu ayda vermek daha hayırlıdır. Zamanı gelmediyse de bu ayda vermek sevabımıza sevap katar. Erken vermenin bir zararı olmaz. Zekat verilirken elimizde 14, 18, 22, 24 ayar altınımız varsa en yüksek karattan vermek bizim paramızı azaltmaz arttırır, bereketlendirir.” değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE’DE ZULÜM GÖREN KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYALIM!

7 Ekim 2023 tarihinde Siyonist İsrail’in Gazze’li Müslümanlara karşı başlattığı soykırımda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmak bizler zorunlu olduğunu belirten Ayvalı, “İsrail’in bu soykırımında kardeşlerimizi maddi manevi yalnız bırakmayalım, yanlarında bedenen olamıyorsak dualarımızla kendilerine destek olalım. Peygamber Efendimiz, “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” buyuruyorlar. Yine hakeza Hz. Ali (ra), “Bir Zulme Engel Olamıyorsanız Onu Herkese Duyurun!” buyuruyorlar. Bizde elimizden geldiği kadar bu zulmü duyuralım. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım.” şeklinde konuştu.