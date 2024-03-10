Ramazan ayının ilk Teravih namazı ülke genelinde eda edildi! 'Tüm ümmete uyanış vesilesi olsun'

İstanbul’da da vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camilere akın etti.

Ramazan'ın gelmesiyle Ayasofya Camii’ne “La İlâhe İllallah”, Sultanahmet Camii’ne ise “Muhammedün Resulullah” yazılı mahyalar asılarak aydınlatıldı.

Teravih namazı kılmak için Sultanahmet Camii’ne gidenler mutluluklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Adem Can Kebapçı adlı vatandaş, "Ramazan'ın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet’e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi.

'Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun'

Sultanahmet Camii'ne gelen Mahmut Raşit İnce isimli vatandaş ise, "Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.