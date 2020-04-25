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Kültür - Sanat

Ramazan ayından en maneviyatlı şekilde istifade etmenin yolları

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı, Müslümanların en kutsal zaman dilimidir. Küslüklerin son bulduğu, zengin ve fakir arasındaki ayrımın kalktığı, sosyal adaletin bir denge üzerine olduğu bu mübarek ayı daha feyizli geçirebilmek adına yapılabilecekleri okuyucularımız için paylaşıyoruz.

2020-04-25 16:27:00 -
Ramazan ayından en maneviyatlı şekilde istifade etmenin yolları

Ramazan-ı şerif ayının gönülleri dolduran huzurundan daha fazla nasıl istifade edebiliriz? İşte bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık. Cevabı haberimizde...

SALİH BİR NİYET ÜZERİNE OLUN

”Ameller niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.” Buhari'den nakil olan bu hadis her şeyin başının niyet olduğunu anlatır. Bu sebeble, içinde bulunduğumuz bu kutsal zaman dilimini, daha öncekilerden farklı bir iradeyle idrak edeceğinize yönelik sağlam bir niyet edin.

KUR'AN-I KERİMİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Bu bilinçle kutsal kitabımıza daha fazla zaman ayırın. Anlatılmak isteen mesajın ruhunu kavramaya çalışın.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN

Yalan bir hayatın hüküm sürdüğü sosyal medya ile aranıza mesafe koyun. Geçireceğiniz son Ramazan ayıyımış gibi hakikate odaklanın. İbadetinizi kulluk bilinci içinde yapın.

ZAMANI VERİMLİ KULLANIN

Orucu uykuya tutturmayın. Zaman geçirmek için boş işlerle meşguliyetinizi artırmak yerine ibadete odaklanın. Kitap okumalarına hiz verin.

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