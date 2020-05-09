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İSLAM

Ramazan ayında birden fazla oruç bozan kişi her biri için kefaret ödemeli midir?

Ramazan ayında birden fazla oruç bozan kişi her biri için keffaret ödemeli midir? sorusu oldukça merak ediliyor. Ramazan ayı içerisinde birden fazla olmak üzere orucunu bozan bir kişi nasıl bir yol izlemelidir?

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:44:00 -
Ramazan ayında birden fazla oruç bozan kişi her biri için kefaret ödemeli midir?

Bir Müslüman Ramazan ayı içerisinde birden fazla defa orucunu bozarsa ne yapmalıdır? Her biri için ayrı ayrı keffaret mi ödemelidir? Yoksa sadece kazasını mı yapmalıdır? İşte cevabı...

Keffaret ödemesi gerekir

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kameri ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, II, 261).

 

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