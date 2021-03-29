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Gündem Ramazan ayına özel çok sert önlemler yolda! Bütün illerde...
Gündem

Ramazan ayına özel çok sert önlemler yolda! Bütün illerde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik kabine toplantısında Ramazan ayına özel tedbirler masaya yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 07:12:00 -
Ramazan ayına özel çok sert önlemler yolda! Bütün illerde...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, kontrollü normalleşmenin ardından koronavirüs vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi olacak.

Ramazan ayı kabinenin de gündeminde

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşların gözü ise yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğinde.  CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konuya ilişkin şunları aktardı:

Kabine toplantısında hiç şüphesiz Ramazan ayında alınacak tedbir kararları da konuşulacak. Çünkü Ramazan demek sahur ve iftar sofraları demek, misafirlik demek, birlik beraberlik demek. Ancak bu durum koronavirüs salgınının yayılması için uygun ortam hazırlıyor. İşte salgının Ramazan ayında hızlanmaması için, etkisini artırmaması için kabine toplantısında bir dizi önlem alternatifleri de konuşulacak. Başlı başına bu konu masaya yatırılacak.

'Ramazan'a özel çok sert tedbirler gelebilir'

Özellikle şunu not düşelim... Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Ancak bugün yapılacak kabine toplantısının ardından bir sonraki kaine toplantısı da onun hemen öncesinde. 1 gün önce de 12 Nisan pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yani bugün konuşulacak konular özelinde Ramazan ayına kadar süreç takip edilebilir ve vaka sayıları artarsa, ölüm oranları artarsa Ramazan ayında çok sert önlemler de görülebilir.

Ramazan ayında hangi önlemler gelebilir?

Restoran, kafe ve benzeri işetmelerin yeniden kapatılması gündemde. Ayrıca hafta sonları yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiğini görebiliriz. Yine toplu iftarlara izin verilmemesi bugün masada olacak.

İller açıklandı

Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi büyükşehirlerde Ramazan ayı boyunca tam kapanmaya geçilmesi masada olacak. Yine yaklaşık 1 aylık süreçte yani Ramazan ayı boyunca alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte koronavirüs salgınının kontrol altına alınması olabildiğince hafifletilmesi hedefleniyor.

Yeni önlemler yolda

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu’nun 25 Mart’ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.Türkiye’ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

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Yorumlar

Erdinç

Selamın aleyküm, Ramazan ayında bu saçma virüsten dolayı kapanma yaşatmasınlar bize..Bilim kurulunda zaten kaç kişi bu ayın gerekliliklerini yerine getirecek ki onların kararına bırakılıyor. Zaten işsizlik insanları bitirdi. Tam sezonda Ramazan'ın bereketi ile gelecekten inşallah olmaz.
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Leventbay

.. Kararlara sen uy sonra bunu vatandastan iste .
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