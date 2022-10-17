Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2022 yılının son aylarına girilirken pek çok kişi on bir ayın sultanı ramazanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayına ne kadar kaç ay var?
Mübarek ramazan ayının 2023 yılının hangi ayına denk geldiği sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?
Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
Huzur ve bereketin ayı ramazana ne kadar kaldığı merak ediliyor. Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 21 Şubat Salı günü ise şaban ayı başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.
2023 yılı dini günler takvimi
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü
19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili