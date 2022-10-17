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İSLAM Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?
İSLAM

Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2022 yılının son aylarına girilirken pek çok kişi on bir ayın sultanı ramazanın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayına ne kadar kaç ay var?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 22:09:00 -
Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Mübarek ramazan ayının 2023 yılının hangi ayına denk geldiği sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayı ne zaman 2023 | Ramazan ayına ne kadar kaldı?

Huzur ve bereketin ayı ramazana ne kadar kaldığı merak ediliyor. Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 21 Şubat Salı günü ise şaban ayı başlayacak. 2023 yılı ramazan ayına ise 23 Mart Perşembe günü girilecek.

2023 yılı dini günler takvimi

23 Ocak 2023 Pazartesi  Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma       Miraç Kandili

6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe               Ramazan başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1.Günü

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2.Günü

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3.Günü

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayarım 4.Günü

19 Temmuz 2023 Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

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