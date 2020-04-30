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Aktüel

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile kentte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:39:26 -
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile kentte ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Öncelikle Osmanlı’da uygulanan bir yardım çeşidi olan zimmet defteri uygulamasını Düzce’de de hayata geçirirken aynı zamanda gıda ve erzak yardımı ve birçok alanda yardım elini ihtiyaç sahiplerine uzattı.


Bu kapsamda Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Temel ihtiyaçlarına, gıda ve erzak ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelere Düzce Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ulaştı.


Pehlivan birlik beraberlik mesajı vererek “Bizler ülkemizin derdiyle insanımızın derdiyle dertlenen insanlarız. Ülke olarak Covid-19 salgını ile zorlu bir mücadele içindeyiz. Ve biz her zorlukta toplum olarak kenetlenmeyi, sorumluluk almayı, birimiz hepimiz anlayışı içerisinde bir araya gelip zorluklarla mücadele etmeyi başaran bir toplumuz. Bizim için insan en önemlidir, İnsani değerlerimiz her zaman önceliğimiz olmuştur dedi. Ramazan ayı ülkemiz için bizler için daha anlamlı bir ay istiyoruz ki herkes huzurla sevinçle sağlıkla ulaşsın bayrama. Bugünler birlik olma günü koşulsuz yardımlaşma günüdür” dedi.

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