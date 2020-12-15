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Teknoloji Ralli sektörünü kökünden değiştirecek gelişme
Teknoloji

Ralli sektörünü kökünden değiştirecek gelişme

Dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili olan Opel Corsa-e Rally, 3 gün süren zorlu test aşamasının ardından pistlere çıkmak için resmen onay aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:22:00 -
Ralli sektörünü kökünden değiştirecek gelişme

Alman otomobil üreticisi Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili Corsa-e Rally’yi geçtiğimiz sene bir otomobil fuarında tanıtmıştı. Tamamen elektrikli olan Corsa-e Rally model 4 araç, üç gün süren ve 1500 kilometreye varan bir takım testlerden geçerek, Alman Ralli Şampiyonası’nın iki ayağına dahil olmayı başardı.

Alman Ralli Şampiyonası’nın iki ayağında, aracın batarya sıcaklığı ve süresi gibi bazı detaylar ilk defa yarış ortamında test edildi. Yapılan 3 günlük testlerden ve şampiyonadan alınan sonuçlar neticesinde Corsa-e Rally model araçların, kendi turnuvaları için hazır olduğu onaylanmış oldu.

Opel’in Corsa-e Rally model elektrikli araçları, yazılımından sürüş süresine kadar birçok farklı teste tabii tutuldu. Pferdsfeld Test Merkezi’nde yapılan testlerde yeni elektrikli araçlara Marijan Griebel, Horsthattan ve Volker Styreck gibi deneyimli yarış pilotları eşlik etti. Opel’in vermiş olduğu bilgilere göre Corsa-e Rally, 100 kW (136 beygir) güce sahip.

Webtekno'daki habere göre, Alman Ralli Şampiyonası’nın iki ayağında boy gösteren Corsa-e Rally, kendi turnuvası olan ADAC Opel e-Rally Cup’ta tekrar boy gösterecek. Opel Motorsport Direktörü Jörg Schrott, bugüne kadar yapılan testlerin bu turnuva için büyük önem taşıdığını ve aracın piste çıkmaya artık hazır olduğunu belirtti.

ADAC Opel e-Rally Cup, sadece Opel markalı elektrikli araçların yer aldığı bir yarış olacak. Yarış, 2021 yılının ilkbahar aylarında başlayacak ve toplamda 8 ayaktan oluşacak.

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