SON DAKİKA
Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret
Gündem

Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü YPG/SDG’yi Rakka’dan süpürdü. Gelen son dakika bilgisine göre yaşanan gelişmelerin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam’da Şara ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Şara'nın davet ettiği SDG/YPG elebaşı Mazlum Abdi'nin görüşmeye katılıp katılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.

