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Ekonomi Rakiplerini yine geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Ekonomi

Rakiplerini yine geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Yeniakit Publisher
2024-02-18 20:39:00 -
Rakiplerini yine geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, rakiplerini yine geride bırakarak ocakta günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) ocak ayına ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1201 uçuşla Londra Heathrow, 1160 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1032 uçuşa Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'daki 10'uncu en yoğun havalimanı oldu.

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