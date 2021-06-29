Rakip Çin ve Hindistan! Türkiye dünyada üçüncü

Türkiye dünyada en fazla güneş paneli üreten tesis sayısında Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sıraya yerleşti.

Bloomberg’in haberine göre, Çin dünyanın solar panel üretiminin üçte ikisini karşılarken, Çin fabrikalarında güneş paneli üretiminde kullandığı inovatif yöntemlerle önemli düzeyde verimlilik artışı sağlandığı da kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünde 7.154 MW ile dünyada on üçüncü, Avrupa’da yedinci sırada olduğunu ifade etti.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralinin temeli atıldı. Faz 1'in de tamamlandığı proje uzaydan da görülebilecek.

Öte yandan Kalyon Holding tarafından hayata geçirilen Konya Karapınar GES'in (YEKA GES-1) SCADA Merkezi'nin temeli atıldı.

Tamamı 2022 sonunda devreye alınacak

Toplam 271 mwp gücündeki 700 bin PV panelin kurulumu tamamlanan santralin tamamı 2022 sonunda devreye alınacak. Devreye alınan 271 MWP 227 /MWE gücündeki bu bölüm santralin 5'te 1'i.

Santral tamamlandığında kapasitesiyle dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olacak. Santralin yapım sürecindeki istihdam sayısı 900, işletme dönemindeki çalışan sayısı 150 150 olacağı belirtildi.

Elektrikli araçlarda yüzde 1 eşiği aşıldı

Küresel düzeyde yollarda olan elektrikli araçların 12 milyona ulaştığı ve tüm araçların yüzde 1’ini oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu 12 milyon rakamı sektör için kritik bir dönüm noktasını oluşturuyor. 12 milyon elektrikli aracın yüzde 70’inin son 3 yılda alındığı belirtilirken, neredeyse yarısının son 18 ayda yollara çıkmış olması, elektrikli araçlara olan ilginin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, haberde elektrikli araçların yüzde 44’ü Çin’de, yüzde 35’inin ise Avrupa’da bulunduğu kaydedilirken, kalan kısmın ise başta Japonya ve Güney Kore olmak üzere diğer pazarlarda kullanıldığı bildirildi. Toplam elektrikli araçların yüzde 70’inin batarya ile çalıştığı, yüzde 30’unun hibrit olduğu da aktarıldı.