Rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın, rakip oyuncunun yüzüne tüküren ve bu davranışıyla büyük tepki çeken 23 yaşındaki oyuncusu Marcus Thuram'a rekor bir para cezası kesti. Alman ekibi oyuncuyu, senelik kazancının bir aylığı olan 150 bin euroyla cezalandırdı. Thuram'un en az 6 maç ceza alması bekleniyor.

Borussia Mönchengladbach'ın Fransız asıllı forvet oyuncusu Marcus Thuram, dün Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim arasında oynanan Bundesliga maçında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tükürerek, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Tükürük skandalına imza atmasıyla bir anda Alman futbol kamuoyununda eleştirilerin hedefi haline gelen Thuram'a, ilk cezanın kulübü Borussia Mönchengladbach'tan geldiği bildirildi.

"Yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacak"

Alman Bild Gazetesi'nin yer verdiği bir haberinde, Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu Marcus Thuram'a kestiği cezayı sayfasına taşıdı. Alman kulübün oyuncusuna kestiği para cezasını rekor ceza olarak nitelendiren Bild haberinde, Borussia Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl'in konuşmasını şu şekilde aktardı:

"Marcus Thuram ile bu sabah uzun bir konuşma yaptık. Aynı konuşma sırasında Marcus Thuram, hem benden hem de kulüp camiasından özür diledi. Biz, kulüp olarak sahadan atılmasına sebep olan bu harekete karşılık, oyuncumuzun bir yıllık kazancı olan 1.8 milyon Euro'dan bir aylığı 150 bin euroya denk gelen rakamı kesme(ödememe) cezasına karar verdik. Kesilen rakamı da, sosyal alanda yardıma ihtiyacı olanlara bağışlanacak."

Kulüp tarihinde en ağır para cezası

Borussia Mönchengladbach Kulübü'nün buna benzer davranışlar sergileyen oyuncularına müsamaha göstermediğini yazan Bild, kulübün her yeni oyuncusuna nasıl davranması gerektiğini anlatan bir kurallar listesi sunduğunu ve listesin ilk sırasında da saygı kuralının yer aldığını bildirdi. Haberde Borussia Mönchengladbach'ın, 2010'da eski profesyonel oyuncusu olan Raul Bobadilla'nın bir maçta dördüncü hakeme küfür etmesinden dolayı kendisini 50 bin euro ile cezalandırdığı anımsatıldı.

Diğer yandan Marcus Thuram'un, mücadele sırasında Stefan Posch'nin Fransızca küfür ettiğini ve bundan dolayı da kendisine hakim olmadığını söylerken, Marcus Thuram'un takım arkadaşlarının yaşanan bu davranışa anlayış göstermediği bildirildi.

Tükürük skandalı ile anılan Marcus Thuram'un en az 6 maç ceza alması bekleniyor.