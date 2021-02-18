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Spor Rakibi doping yapınca Ufuk Yılmaz Dünya Şampiyonu oldu
Spor

Rakibi doping yapınca Ufuk Yılmaz Dünya Şampiyonu oldu

Milli güreşçimiz Ufuk Yılmaz, 2019 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Plaj Oyunları’nda finalde yenildiği Pouya Rahmani’nin doping yaptığının belirlenince şampiyonluğun sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 22:05:00 - 2021-02-18 22:07:01
Rakibi doping yapınca Ufuk Yılmaz Dünya Şampiyonu oldu

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Güreş Takımımızın milli sporcusu Ufuk Yılmaz, 97 ülkeden 1237 sporcunun katılımıyla 2019 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Plaj Oyunları’nda ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmiş, final müsabakasında İranlı güreşçi Pouya Rahmani’ye mağlup olarak Dünya İkincisi olmuştu. Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği, şampiyonanın ardından yapılan testlerde İranlı güreşçinin doping yaptığının belirlenmesi üzerine gelişen itiraz sürecinin sonunda, birincilik unvanının milli güreşçimiz Ufuk Yılmaz’a geçmesine karar verdi. Ay-yıldızlı formayla Dünya Şampiyonu olarak Camiamızı gururlandıran sporcumuz Ufuk Yılmaz’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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