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Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet efkarlandı

Alkol tüketiminde zaman sınırlaması getirdiği için Ak Parti hükümetini özgürlüklere müdahale etmekle suçlayan Cumhuriyet gazetesi, yayınlanan istatistiklerde Rakı tüketiminin düşmüş olmasına üzüldü. “Rakı zamlandı, akşamcı dertlendi” başlığıyla rakı tüketimi istatistiklerine ilişkin haber yayınlayan Cumhuriyet gazetesi, 4 kadehten 3’ünün devlete vergi olarak ödendiğini yazdı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet efkarlandı

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Alkol türü zararlıların içilmesini “özgürlük” meselesi olarak gören Cumhuriyet gazetesi, 2002 yılından bu tarafa Rakı tüketiminin yüzde 20 azalmasına içerledi. Devletin halkın sağlığını koruma yükümlülüğü, bilimsel olarak insan sağlığına zararı kanıtlanmış alkol tüketimini azaltmaya yönelik önlem almasını zorunlu kılarken; Rakı tüketiminin azalması, özgürlüğü Rakı kadehlerinde ve alkoliklikte bulan Cumhuriyet gazetesini efkarlandırdı.

Cumhuriyet’in kafası güzel

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlikçi Veysel Kömürcü, bilimsel olarak sağlığa zararı ispatlanmış alkollü içecekler konusunda insan sağlığının aleyhine yayın yapmanın ancak “kafası güzel”likle açıklanabileceğine işaret ederek şunları söyledi:

“İnsan ve toplum sağlığına zararlı bir alkollü içkiyi ‘Türkiye’nin milli içeceği’ olarak görmek ve bu konuda rakıyı özendirici yayınlar yapmak, bunu yapanların akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığına işarettir. Gazetelerinde rakı güzellemesi yapanlar ya kafası güzel alkoliklerdir ya da içki firmalarından reklam alan alkol çığırtkanlarıdır.”

Türkiye’nin “milli içkisi”ymiş

Rakı üretimiyle ilgili istatistiksel verileri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi, rakının “milli içki” olduğunu öne sürdü. Haberde “Fahiş zamlar, vergi artışları, satış yasakları ve mahalle baskısı nedeniyle Türkiye’nin milli içkisi rakı tüketimi her geçen yıl düşüyor. Son 8 yılda iç piyasada rakı satışları 13 milyon litrelik düşüş gösterdi. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana ise rakı satışlarında yüzde 20’nin üzerinde bir azalma var.” ifadeleri kullanılırken, yılbaşı döneminde bile rakı satışlarının düştüğü belirtilerek, “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, 2017’de iç piyasaya arz edilen rakı miktarı 37 milyon 316 bin litre iken 2018 yılında bu miktar yüzde 4 düşüşle 35 milyon 934 bin litreye geriledi. Rakı satışlarının en yoğun olduğu yılbaşı dönemindeki satışlardaki düşüş de göze çarpıyor. Aralık 2017’de üretimden iç piyasaya arz edilen rakı miktarı 4 milyon 677 bin litre iken 2018’de aynı dönemde piyasaya arz miktarı 4 milyon 665 bin litreye geriledi.” deniliyor.

Rakı tehlike altındaymış

Rakı tüketiminin azaldığına ilişkin istatistik verileri yayınlayan Cumhuriyet, Geleneksel Alkollü İçki Sanayicileri Derneği (GİSDER)’in açıklamasına da yer verdi. “GİSDER’e göre rakı tehlike altında” ifadeleriyle rakı üretiminin sorunlarına yer veren Cumhuriyet gazetesi, devletin uyguladığı ÖTV vergilerinden de şikayet etti. Cumhuriyet haberinde, “2011’den itibaren, rakı ve diğer içkiler arasındaki ÖTV farkı rakı aleyhine azalmaya başladı. Rakı kategorisi ÖTV değişimlerine bağlı olarak büyük risk altında.” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
  1. rakı
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. Psikolojik Danışman ve Rehberlikçi Veysel Kömürcü

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