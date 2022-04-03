Rakı içeceğinize manda yoğurdu yiyin

Yücel Koç, Tayyip Erdoğan'ı manda yoğurdu yediği için eleştiren çevreleri çok fena ters köşe yaptı. CHP’li Enez Belediye Başkanı Vedat Avcu'nun çilingir sofrasında içtiği rakının fiyatını aktaran Koç, "İsviçrelerde kayak yapıp, geceliği 102 bin liralık otellerde konaklarlar… Ama ülkenin cumhurbaşkanı 30 liralık yoğurt, bal, hurma ve yulaf yemiş; vay be!" tepkisini gösterdi. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"CHP’li Enez Belediye Başkanı Vedat Avcu çilingir sofrasından video çekmiş.

Anonsu da kendisi yapıyor…

“Ramazan öncesi kapanış yapıyoruz.

Tayyip gibi manda yoğurdu falan yemiyoruz ama…

Rakıyı da Y..i rakı alamadık, A..dolu aldık.

Tarihe kayıt olsun, elimizde bulunsun” diyaloğuyla uzayıp giden vıcık vıcık bir geyik.

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İnternette bulduğum rakamlar doğruysa;

Mart başı fiyatlarıyla içtikleri zıkkımın litresi 250 liradan başlıyor.

Marka marka değişiyor tabii…

Litresi (100’lük) 475 lira olanı bile var.

Bunların ismini verdiği markanın 70’liği 235 lira.

E günlerdir dillerine doladıkları manda yoğurdunun kilosu ne kadardı?

Ona da internetten baktım.

Alışveriş sitelerinde 1 kilogramı 33,50 liradan başlıyor.

En pahalısını buldum; 104 lira.

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İşte sabah akşam konuştukları manda yoğurdu…

Ve kendilerinin her akşam yemeğin yanında masaya koydukları rakı fiyatı!

En fanatik muhalif gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şifa” olarak tavsiye ettiği manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesinin maliyetini çıkarmış; günlük 32 lira.

Şişire şişire varabildikleri rakam bu.

Ya her akşam bir 70’lik devirse!..

Minimum 250 lira.

Üstelik daha bu keyif için, yanında bir de yemeği, mezesi var!

Bunu bile bile video çek, bir de içinde utanmadan “manda yoğurdu” de!

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Bilmeyen kaldıysa anlatayım, Cumhurbaşkanı bu reçeteyi geçen hafta Tokatlı çiftçilerle buluşmasında anlattı.

Zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlara “Bunları yiyin, şifa” dedi.

Başta CHP, ne kadar zevzek muhalif varsa günlerdir işte bunu diline doladı.

Bir önceki hafta da Şanlıurfa’da Hazine ve Maliye Bakanı’nın yediği ciğere kafayı takmışlardı.

Kendileri oturup dört kişiye 48 bin lira fatura öderler.

11 CHP’li başkanın yemeğine çıkan 320 bin lirayı görmezden gelirler…

İsviçrelerde kayak yapıp, geceliği 102 bin liralık otellerde konaklarlar…

Ama ülkenin cumhurbaşkanı 30 liralık yoğurt, bal, hurma ve yulaf yemiş; vay be!

***

Size tavsiyem;

Madem ramazanda rakı sefasını kapattınız…

Ramazandan sonra da rakı-şarap içmeyin.

Hatırlatayım, bunlar ramazandan sonra da haram!

Hem cebinize dokunmaz…

Hem de daha sağlıklı yaşar, sağlıklı düşünür, sağlıklı muhalefet yaparsınız.

Kafayı çekip çekip, meze için Kuzey Kıbrıs’ı Rumlara vermeye falan da kalkmazsınız. (...)"