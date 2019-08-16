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Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi

- Sarı-lacivertliler, geride kalan 61 sezonda en farklı galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık skorlarla aldı- En farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü- Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 maç kazandı, 3 maç yitirdi- Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen Fenerbahçe, buna karşın en uzun süre 9 maç galibiyet alamadı- Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, en uzun süre üst üste 5 maçta gol yollarında suskun kaldı

16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
Rakamlarla Fenerbahçe'nin lig tarihi


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 61 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

- En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarih Maç Sonuç
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor8-1 (İzmir'de)
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.12.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe 5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1
1985-198622.12.1985Samsunspor-Fenerbahçe 4-0
1986-198702.11.1986Samsunspor-Fenerbahçe 4-0
1986-198716.05.1987Beşiktaş-Fenerbahçe 4-0
1987-198820.09.1987Fenerbahçe-Eskişehirspor 0-4
1987-198821.11.1987Fenerbahçe-Beşiktaş 0-4

- En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor 7-0
1997-199814.02.1997Fenerbahçe-Şekerspor 7-0
1960-196115.10.1960Karşıyaka-Fenerbahçe 1-7
1974-197522.12.1974Fenerbahçe-Göztepe 7-1
1992-199306.12.1992Fenerbahçe-Karşıyaka 7-1
2002-200317.11.2002Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara) 7-1
2003-200423.08.2003Fenerbahçe-Elazığspor 7-1
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor 7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe 7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe 0-7

- En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe 5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş 1-5
1990-199106.10.1990Fenerbahçe-Trabzonspor 3-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe 5-1
2005-200615.04.2006Manisaspor-Fenerbahçe 5-3

- En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

SezonTarih MaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor 8-4
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-7
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor 8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir) 8-1

- Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunda 3 ile 14. haftalar arası rakiplerine puan kaybetmedi.

SezonTarihMaçSonuç
2005-200621.08.2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2
27.08.2005Fenerbahçe-Samsunspor 5-2
10.09.2005Fenerbahçe-Ankaraspor 2-1
18.09.2005Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2
24.09.2005Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
01.10.2005Konyaspor-Fenerbahçe 2-4
15.10.2005Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 2-1
23.10.2005Malatyaspor-Fenerbahçe 0-3
29.10.2005Fenerbahçe-Gaziantepspor 1-0
06.11.2005Sivasspor-Fenerbahçe 2-3
19.11.2005Fenerbahçe-Manisaspor 2-1
27.11.2005Galatasaray-Fenerbahçe 0-1

- Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 57 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

- Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

- Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

SezonTarih MaçSonuç
2002-200308.03.2003Galatasaray-Fenerbahçe 2-0
15.03.2003Elazığspor-Fenerbahçe 3-3
22.03.2003Fenerbahçe-Altay 0-1
06.04.2003Adanaspor-Fenerbahçe 3-1
13.04.2003Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-3
16.04.2003Denizlispor-Fenerbahçe 1-1
20.04.2003Beşiktaş-Fenerbahçe 2-0
26.04.2003Fenerbahçe-Samsunspor 1-1
03.05.2003Bursaspor-Fenerbahçe 2-1

- Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

SezonTarih MaçSonuç
1967-196831.12.1967Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu 1-0
07.01.1968Şekerspor-Fenerbahçe 0-0
03.02.1968Fenerbahçe-Feriköy 1-0
11.02.1968Fenerbahçe-Vefa 0-0
18.02.1968Fenerbahçe-Eskişehirspor 3-0
25.02.1968MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 0-2
03.03.1968Fenerbahçe-Galatasaray 3-0
09.03.1968Fenerbahçe-Altay 1-0
17.03.1968Fenerbahçe-Ankara Demirspor 0-0
24.03.1968Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
31.03.1968Bursaspor-Fenerbahçe 0-1
14.04.1968Fenerbahçe-PTT 2-0

- Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonun son 6 haftasıyla, 2017-2018 sezonunun ilk 8 haftasında toplam 14 maç kalesini gole kapatamadı.

- Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

- Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
1980-198122.02.1981Fenerbahçe-Galatasaray 0-1
01.03.1981Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
08.03.1981Fenerbahçe-Kocaelispor 0-0
15.03.1981Altay-Fenerbahçe 0-0
29.03.1981Fenerbahçe-Beşiktaş 0-1


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:06
  1. en farklı skor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Göztepe
  5. SÜPERLİG

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