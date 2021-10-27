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Ekonomi Rakamları eğip büken Akşener rezil oldu
Ekonomi

Rakamları eğip büken Akşener rezil oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in; “İhracatın 1970-1980 arası 10 yılda 5 kat, 1980-1990 arası 4,5 kat, 1990-2000 arası 2 kat, 2000-2010 arasında 4 kat, 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti döneminde ise 8 yılda 3 kat arttığı" yönündeki açıklamasına Ticaret Bakanı Mehmet Muş resmi sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:54:00 -
Rakamları eğip büken Akşener rezil oldu

 Yeni Akit / Ankara 

Partisinin Grup Toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamaya Ticaret Bakanı Mehmet Muş resmi sosyal medya hesabından cevap verdi.

Partisinin Grup Toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygulanan ekonomi politikalarıyla “İhracat gerçekten artıyor mu?” sorusunu yönelterek, ihracatın 1970-1980 arası 10 yılda 5 kat, 1980-1990 arası 4,5 kat, 1990-2000 arası 2 kat, 2000-2010 arasında 4 kat, 2002-2010 yılları arasındaki AK Parti döneminde ise 8 yılda 3 kat arttığını kaydetti.

Resmi sosyal medya hesabından Akşener’e cevap veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Sayın Akşener rakamları eğip bükmüş, biz düzeltelim; 2000-2021 döneminde dünya ihracatı yıllık ortalama %5,5 artarken Türkiye ihracatı yüzde 9,8 arttı. Aynı dönemde dünya ihracatı 3,1 kat büyürken, Türkiye ihracatı 7,2 kat büyüdü. Rakamları eğip bükebilirsiniz ama hakikati asla!” ifadelerini kullandı.



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