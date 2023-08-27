Rakamlar yükseldi: Dünyada örneği yok: İsyan Etti... Maliyetler çok arttığı halde...

Molde karşısında attığı son dakika golüyle Şampiyonlar Ligi yolunda Galatasaray'a büyük bir avantaj sağlayan Fredrick Midtsjö'yü 5 takım birden kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde hareketli bir gündem geçiren ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, mevcut rotasyonunda yer açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yunus Akgün'ü İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralayan sarı-kırmızılı takım, bir vedaya daha hazırlanıyor. Milli futbolcunun ardından Fredrick Midtsjö ile de yolların ayrılması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta attığı son dakika golüyle rövanş öncesinde takımına büyük bir avantaj getiren Norveçli futbolcunun transfer olması öngörülüyor.

Orta saha oyuncusu ile 5 takım birden ilgileniyor. Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Norveçli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul ekibi, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam ediyor.

Midtsjö ile Pendikspor dışında; Samsunspor, Başakşehir ve Verona da ilgileniyor. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor da transferi açması durumunda deneyimli orta saha oyuncusu için hamle yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz transfer döneminde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bonservise bedeli karşılığında kadroya katılan ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 28 kez giydi.

Midtsjö, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.