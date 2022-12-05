Rakamlar hayret verici: Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesinde!

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Londra Metal Borsası'ndan (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır fiyatının yükselmesinde, dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de daha fazla sayıda kentin Kovid-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adım atmaları ve ABD dolarındaki zayıflık etkili oldu.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,8 artışla 8510,755 dolar/ons seviyesinden görüyor. Bu, 14 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviye.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda ocak vadeli bakır kontratı yüzde 1,6 artışla 66.860 yuan/ton seviyesine yükseldi.

LME'de bu sabah alüminyum fiyatı yüzde 1, çinko yüzde 1,7, kurşun yüzde 1,3 ve kalay fiyatı yüzde 4,1 yukarıdalar.

Demir cevheri fiyatları da yükseldi

Ekonominin yeniden açılması ile birlikte Çin'de demir, çelik talebinin artacağı beklentilerinin etkisiyle demir cevheri fiyatı yüzde 4,1'e varan oranda arttı. Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 3 artışla 800 yuan/ton seviyesinden işlem görüyor.

Singapur'da aralık vadeli demir cevheri fiyatı yüzde 2,1 artışla 108,85 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Demir cevheri fiyatında artış Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda çelik fiyatlarına da yansıdı. Sıcak haddelenmiş kangal fiyatı yüzde 2,0 artarken, inşaat çeliği fiyatı yüzde 2,1 yükseldi.