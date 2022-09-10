Rakamlar çok fena! ABD çöküşe doğru gidiyor

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Alper Tan kaleme aldığı yazısında ABD'nin geldiği çöküş eşiğini, tecavüz vakalarını, dini olguların terk edilmeye başlanmasını, siyahilere uygulanan zulmü çok boyutlu değerlendirerek; "Halkı bu kadar bozulmuş ve yozlaşmış bir devletin bırakınız “en güçlü” olmayı “devlet” olarak varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Alper Tan'ın makalesindeki çarpıcı detaylar şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri'nde, son 50 yılda ülke içindeki silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısı, ABD tarihindeki bütün savaşlarda ölenlerin sayısını geçti.

Yalnızca 2020'de, cinayet veya intihar yoluyla, bir silahın namlusundan çıkan kurşunda 45 binden fazla kişi öldü. 2020 verilerine göre silahla ölüm beş yıl öncesine göre yüzde 25, 2010'a göre yüzde 43'lük bir artış gösterdi.

ABD'de sivil halkın elinde 434 Milyon silah var.

ABD’de sivil halkın elinde 2011'de 100 kişide 88 olan silah oranı, 2020’de 100 kişide 120,5'e yükseldi, bu, dünyadaki diğer ülkelerden çok çok daha fazla.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, 2020'de ölümlerin yüzde 43'ü cinayetti. Cinayetlerde son 10 yılda yüzde 75'lik bir artış yaşandı.

ABD'de polis şiddetinden ölen siyahilerin oranı beyazlara göre üç kat daha fazla!

Siyahi Amerikalılar ABD'nin toplam nüfusunun sadece yüzde 12'sini oluşturuyor. Beyaz Amerikalılar yaklaşık yüzde 60, Hispanikler ise yüzde 18'ini.

Bu durumda Siyahi Amerikalıların polis şiddetinden ölme ihtimalinin diğer etnik gruplara göre çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

2017'den bu yılın 30 Mart tarihine kadar, her 1 milyon siyahi Amerikalıdan yaklaşık 18'i polis şiddetinden hayatını kaybetti. Beyaz Amerikalılar'da ise 1 milyonda 6 kişi öldü, Hispanikler'de ise 8 kişi bu şartlarda yaşamını yitirdi.

Günlük ortalama 3 kadın cinayetinin yaşandığı ABD, "kadınların cinsel saldırı konusunda en fazla risk altında olduğu ülkeler" listesinde 3. sırada yer alıyor.

ABD’de kadınların % 20’si tecavüz mağduru

Colorado merkezli Aile İçi Şiddete Karşı Ulusal Koalisyon (NCADV) adlı kuruluşun hazırladığı raporda, ABD'deki her 5 kadından 1'inin hayatında en az bir kez tecavüze uğradığı, bu saldırıların yüzde 46,7'sinin tanıdık ve akrabalar, yüzde 45,4'ünün ise eski eş veya sevgili tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor. Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor.

ABD halkı Hristiyanlığı terk ediyor

2009-2019 arasında Protestanların oranı % 51’den % 43’e düşerken Katoliklerin oranı ise % 25’ten % 20’ye indi.

ABD'de yeni din araştırması: Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı yeni araştırma, ABD'de kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısının son 10 yılda yüzde 12 azaldığını ortaya koydu.

Dünyanın her yerinde genel olarak medyayı kontrol altında tutmaya ve içi boş propaganda taktikleri ile “güç” ve “üstünlük” algısını devam ettirmeye çalışan Birleşik Devletler’in içtimai olarak çürüyerek çöktüğü bu tablolardan açıkça anlaşılmaktadır. Halkı bu kadar bozulmuş ve yozlaşmış bir devletin bırakınız “en güçlü” olmayı “devlet” olarak varlığını sürdürebilmesi mümkün değildir.

ABD, korkunç bir akıbete doğru hızla ilerliyor…